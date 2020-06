Na spotkanie z Trzaskowskim przyszli zwolennicy prezydenta. Nitrasowi znów puściły nerwy

Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski odwiedził dziś woj. kujawsko-pomorskie. Na spotkaniu w Brodnicy pojawili się jednak również sympatycy urzędującego prezydenta. Wyraźnie nie spodobało się to posłowi PO Sławomirowi Nitrasowi, który w swoim stylu wdał się z nimi w dyskusję.

Szef portalu tvp.info Samuel Pereira opublikował na Twitterze nagranie ze spotkania Rafała Trzaskowskiego z mieszkańcami Brodnicy. Poza sympatykami kandydata KO, pojawili się też zwolennicy ubiegającego się o reelekcję prezydenta, którzy skandowali: „Andrzej Duda”.

Ich obecność wyraźnie nie spodobała się znanemu z agresywnych reakcji posłowi Sławomirowi Nitrasowi. Polityk wdał się w rozmowę z wyborcami Andrzeja Dudy. Jeden z nich zapytał się go, co sądzi o bojówkach Trzaskowskiego, zwracających się do Prezydenta Rzeczpospolitej sformułowaniem „ty ch**u”. Wówczas Sławomir Nitras zaatakował mężczyznę:

-„I pan mówi, że pan jest Polakiem?” – zwrócił się poseł do wyborcy Andrzeja Dudy.

W Brodnicy mężczyzna spytał @SlawomirNitras czy podoba mu się jak bojówki Trzaskowskiego nazywają prezydenta per "ty ch**u". Poseł PO wtedy zaczął atakować człowieka, wmawiając mu, że nie jest Polakiem.

Zobaczcie sami: pic.twitter.com/hzv4hWfAO6 — Samuel Pereira 🇵🇱 (@SamPereira_) June 29, 2020

kak/Twitter