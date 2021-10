Najgorsza wiadomość dla opozycji. Merkel staje w obronie Polski. Lis ostrzega kanclerz na Twitterze

Gorszej wiadomości totalna opozycja w Polsce dziś usłyszeć nie mogła. Ustępująca kanclerz Angela Merkel wzywa na szczycie UE do kompromisu w sporze z Polską. Niemiecką polityk na Twitterze postanowił pouczyć red. naczelny. „Newsweeka” Tomasz Lis.

Trwa spór pomiędzy Polską a Brukselą dot. próby przejmowania przez unijne instytucje kompetencji nieprzyznanych im w traktatach. Bruksela oskarża Polskę o łamanie praworządności i domaga się prawa do kształtowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Posługuje się w tym celu szantażem finansowym, grożąc uruchomieniem mechanizmu warunkowości i wstrzymując wypłatę środków z Funduszu Odbudowy.

Komisja Europejska ma jednak dążyć do kompromisu z Polską. Apeluje o to m.in. Angela Merkel. To bardzo niepokoi zwolenników totalnej opozycji, którzy od dawna domagają się w Brukseli kar dla Polski. Głos postanowił zabrać w mediach społecznościowych Tomasz Lis, który alarmuje;

- „Jedli Macron, Merkel i cała UE odpuszczą PiS-owskiej władzy w Polsce lub pójdą z nią na zgniły kompromis, to przyłożą rękę do zamordowania demokracji w Polsce, a na dłuższą metę, do zniszczenia samej Unii. Europa musi po prostu bronić swych prawo i wartości. I nie godzić się na żadne współczesne Monachium, toutes proportions gardees”.

Swego prawa i swych wartości. — Tomasz Lis (@lis_tomasz) October 21, 2021

Odnosząc się do postawy Angeli Merkel stwierdza natomiast:

- „Na finiszu pani Merkel daje popis błędnego myślenia i złej polityki. Appeasement nie działa nigdy”.

Na finiszu pani Merkel daje popis błędnego myślenia i złej polityki. Appeasement nie działa nigdy. https://t.co/xieqXz7LJp — Tomasz Lis (@lis_tomasz) October 21, 2021

kak/Twitter