Należy bojkotować Halloween – to przejaw obcej nam kultury i próby wykorzeniania katolicyzmu w naszym kraju

Rusyfikacja, germanizacja czy amerykanizacja są procesami niszczenia rodzimej tożsamości kulturowej. Mają na celu rozbicie naturalnych, opartych na rodzimej kulturze, rodzimej tożsamości, więzi społecznych. Wynikające z rozbicia naturalnych więzi kulturowych wykorzenienie sprawia, że ludzi przestają tworzyć naturalne wspólnoty, stają się osamotnionymi jednostkom — niezdolnymi do podjęcia obrony przed agresją despotycznej władzy — zaborcy czy globalnych korporacji.

Niszczenie rodzimej kultury ma więc wymiar polityczny. Jest instrumentem kolonializmu i zniewalania, ułatwiającym agresje i wyzysk. Na niszczenie rodzimej kultury i zastępowanie jej sztucznym produktem globalnych korporacji – polscy patrioci nie mogą się zgadzać – w tym i na Halloween. Narzucanie nieletnim amerykańskiej tożsamości kulturowej ma ukształtować w nich postawę bezkrytycznego przyjmowania wszelkich nowinek z zachodu (w tym i tych złych).

Warto pamiętać, że dziś Halloween jest najważniejszym amerykańskim świętem, wyrazem tożsamości kulturowej Ameryki. Promowane jest przez prasę, telewizje, internet, popkulturę – w tym i muzykę. „Halloween należy do najbardziej skomercjalizowanych świąt w Stanach Zjednoczonych” i przynosi ogromne zyski globalnym korporacjom, należącym do kilku funduszy inwestycyjnych, należących do kilkunastu rodzin (w tym w połowie rodzin wiadomego pochodzenia).

Doskonałą alternatywą dla Halloween mogły być ludowe tradycje związane z kolędowaniem. Dzieci nie dość, że reaktywowałyby rodzimy folklor, to miałyby okazję do przebierania się i zbierania łakoci. Jest to istotne, bo na całym świecie narzucane przez amerykańską popkulturę Halloween niszczy lokalny rodzimy folklor.

Halloween należy bojkotować nie tylko z racji na patriotyzm, ale i z racji na katolicyzm. Z pozoru niewinne przebieranie się za potwory i wymuszanie słodyczy wywodzi się z pogańskich wierzeń Celtów, którzy składali ofiary z ludzi (i dokonywali rytualnych aktów kanibalizmu). Pogańskie wierzenia Celtów zostały zaadaptowane przez współczesnych satanistów.

Dzięki popularności Halloween sataniści mogli zaistnieć w życiu społecznym i ze swoim przekazem dotrzeć do wielu osób. Dla satanistów Halloween jest dniem czarnych mszy, orgii seksualnych i sadystycznego składania krwawych ofiar. Celem tych satanistycznych rytuałów jest związanie się z demonami. Propagowanie Halloween ma wprowadzać dzieci i młodzież w świat ezoteryki i okultyzmu.

Halloween jest wyrazem synkretyzmu. Z jednej stronie jest sztuczną konstrukcją kulturową globalnych korporacji (produkcyjnych, handlowych i medialnych) a z drugiej imprezą okultystyczną, podczas której okultystyczne symbole i rytuały otwierają uczestników zabawy ingerencje demonów. „Synkretyzm to mieszanina doktryn, wierzeń, systemów, często nielogiczna kombinacja […] połączenie rozbieżnych i sprzecznych poglądów”. Sekty i nowe ruchu religijne stosują synkretyzm celowo by zdobyć wyznawców, by zatrzeć różnice między religiami, w imię ekumenizmu, tolerancji i otwartości.

Nieprzypadkowo w krajach protestanckich rozpropagowano Halloween – był to wyraz protestanckiej wojny kulturowej z katolicyzmem. Za pomocą Halloween protestanci skutecznie wyparli katolickie obchody święta wszystkich świętych. Rozwój tego protestanckiego laickiego święta miał miejsce najpierw w XIX wieku w Wielkiej Brytanii, a potem w USA. Z USA patologia ta promowana jest na cały świat.

Promowanie Halloween jest na rękę lewicy, która promuje model ''wychowania'' bez religii katolickiej (traktując katolicyzm jako instrument zniewalania), ale za to z nawiązywaniem do innych religii i kultur – w wielokulturowości jest miejsce dla wszelkich idei, o ile nie są to idee katolickie, konserwatywne, patriotyczne.

Szkolnictwo laickie, które w naszym kraju stało się miejscem promocji takich patologii jak Halloween, promowane było i jest od XIX wieku przez masonerię w calu walki z katolicyzmem. Masoneria zawsze kładła nacisk na obsadzanie stanowisk dyrektorów szkół wrogami katolicyzmu. Zgodnie z zaleceniami masonów dzieci miały być odcinane od katolicyzmu poprzez demoralizowanie ich za pomocą leksykalizacji i bluźnierstw. Dziś również wszelkie sekty i grupy nacisku tworzą organizacje edukacyjne, które oferują placówkom edukacyjnym organizacje darmowych zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych, w celu demoralizacji dzieci.

Przed takimi patologiami jak Halloween powinien przestrzegać kler, w tym i hierarchowie, z racji na ich sprzeczną z wiarą bezczynność, świeccy katolicy, powinni, nawet wbrew hierarchii, ewangelizować i pełnić funkcję prorocką, czyli wskazywać patologie i nawoływać do ich porzucenia – w tym i krytykować Halloween.

Destruktywne kulturowo zjawisko Halloween opisał w wydanej przez wydawnictwo Monument publikacji „Halloween. Zabawa czy zagrożenie?” ksiądz profesor Andrzej Zwoliński (kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie).





Jan Bodakowski