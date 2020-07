,,Nałóżmy wreszcie sankcje na Polskę''

Przez ostatnie pięć lat Polska "systematycznie demontowała wszelkie ślady podziału władzy, wolności słowa i pluralizmu mediów", twierdzi przewodniczący Komitetu Wolności Obywatelskich i Sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego i wzywa unijnych przywódców do głosowania nad ewentualnymi sankcjami wobec Warszawy, pisze Maïa de La Baume z POLITICO.

Juan Fernando López Aguilar, socjalistyczny europoseł z Hiszpanii, który przewodniczy ważnemu Komitetowi Wolności Obywatelskich i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim, powiedział POLITICO, że "poza Węgrami, nie ma innego państwa członkowskiego", które zachowywałoby się w tak niedemokratyczny sposób. Artykuł w oryginale można znaleźć na stronie POLITICO.eu,,Wybory należy uszanować” – powiedział López Aguilar, zapytany o zwycięstwo Dudy.

Po objęciu władzy przez PiS w 2015 roku i wprowadzeniu daleko idących reform w sądownictwie, Komisja Europejska uruchomiła w 2017 roku procedurę z Artykułu 7, wprowadzając Polskę na ścieżkę, która może doprowadzić do sankcji za łamanie zasad obowiązujących w Unii. Niezależnie od tego Komisja Europejska wszczęła cztery postępowania w sprawie uchybień wobec zobowiązań państwa członkowskiego przy wprowadzaniu reform systemu sądowniczego w Polsce.

W 2018 r. PE zagłosował za uruchomieniem art. 7. Jednakże, aby postępowanie w tej sprawie mogło posunąć się naprzód, kraje UE musiałyby głosować jednogłośnie za jego wprowadzeniem, a Węgry zapowiedziały, że nie zagłosują przeciwko Polsce.

Przygotowany przez Lópeza Aguilara tekst mówi, że pomimo raportów ONZ i wysiłków UE na rzecz dialogu z Warszawą, "sytuacja w zakresie rządów prawa w Polsce nie tylko nie została uregulowana, ale poważnie się pogorszyła od momentu uruchomienia artykułu 7".

,,Zdaję sobie sprawę z uciążliwości procesu związanego z art. 7 – przyznał López Aguilar – ale moim głównym zmartwieniem nie jest to, czy art. 7 doprowadzi do jego ostatecznego celu. Chodzi o to, że jedno z państw członkowskich wciąż ignoruje to, co stanowi istotę bycia państwem członkowskim ''.

Obejmowałoby to kontrowersyjne zmiany w polskim prawie wyborczym przed wyborami prezydenckimi oraz "próby dalszego ograniczania prawa do aborcji, które w Polsce już teraz należy do najbardziej restrykcyjnych w Unii".

Podczas poniedziałkowej debaty na ten temat Michał Šimečka, słowacki eurodeputowany z centrowej grupy Renew Europe, powiedział, że po wyborach nie widzi "żadnych powodów do optymizmu".

rr, onet.pl, fronda.pl