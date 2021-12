"Nasze myśli i modlitwy są z wami" - pisze prezydent Duda do prezydenta USA Joe Bidena

Jak informują światowe media, w wyniku kataklizmów, jakie w sobotę nawiedziły Stany Zjednoczone śmierć poniosło ponad 80 osób. CNN podała, że w ostatnim czasie aż ponad 30 razy tornada uderzyły w sześciu stanach w USA. Oprócz ogromnych zniszczeń, w wyniku niszczącego działania kataklizmów śmierć poniosło ponad 80 osób, co może jeszcze ulec zmianie. Całkowite rozmiary zniszczeń na racie jest jeszcze trudno oszacować.

W wyniku niszczącego działania, tornada zniszczyły wiele domów, fabryk i kościołów. Tylko w stanie Kentucky śmierć poniosło ponad 70 osób. Gubernator Andy Beshear przekazał CNN, że zachodzą obawy co do całkowitej ilości ofiar śmiertelnych, która może wynieść nawet ponad 100.

Pomoc ofiarom zapowiedział już prezydent USA Joe Biden. W związku z zaistniałą sytuacją katoliccy biskupi oraz organizacje pomocowe w USA apelują o modlitwę i pomoc materialną dla ofiar kataklizmu. Także Amerykański Czerwony Krzyż zaapelował o pomoc dla poszkodowanych. Ponadto do akcji włączyła się sieć katolickich organizacji charytatywnych Catholic Charities, Armia Zbawienia, World Vision oraz inne organizacje pomocowe.

Do prezydenta USA zwrócił się także prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

W imieniu całego Narodu Polskiego składam serdeczne kondolencje Prezydentowi Joe Bidenowi oraz wszystkim Amerykanom w związku ze śmiercią niewinnych ofiar tragicznych tornad. Nasze myśli i modlitwy są z wami – napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

In the name of the entire Polish Nation, I offer my heartfelt condolences to President Joe Biden @POTUS and to all Americans on the death of innocent victims of the tragic tornadoes. Our thoughts and prayers are with you. 🇵🇱🇺🇸