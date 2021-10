NATO zatwierdza globalny plan odparcia rosyjskiego ataku na kilku frontach

- Ministrowie obrony NATO na spotkaniu w czwartek zatwierdzili globalny plan obrony Sojuszu – oświadczył sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg po spotkaniu ministrów obrony NATO. Nowa strategia NATO ma na celu zapewnienie ochrony państwom członkowskim w przypadku jednoczesnego rosyjskiego ataku w regionach Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego.

„Ministrowie zatwierdzili dziś nowy plan obrony naszego sojuszu podczas konfliktów i kryzysów, abyśmy mieli odpowiednie siły we właściwym czasie i we właściwym miejscu” - powiedział Stoltenberg.

Szef Sojuszu dodał, że ten plan pomoże chronić miliard mieszkańców z krajów Sojuszu przed wszelkimi zagrożeniami.

Oprócz tego, szefowie resortów uzgodnili także reakcję NATO na nowe systemy rakietowe Rosji.

„Nie powtórzymy destabilizującego zachowania Rosji i nie zamierzamy też rozmieszczać nowych systemów rakietowych w Europie. Wdrożymy wyważone geopolitycznie i militarnie środki, aby odpowiedzieć na te zagrożenia”

– zaznaczył sekretarz generalny NATO.

Oprócz tego, Sojusz Północnoatlantycki bada możliwość szybkiego rozmieszczenia sił w regionie Morza Czarnego, jeśli zajdzie taka potrzeba.

„Zwiększyliśmy naszą obecność na Morzu Czarnym, ponieważ ma ono strategiczne znaczenie dla NATO”

– powiedział Stoltenbreg.

Zaznaczył, że nielegalna aneksja Krymu i agresywne zachowanie Rosji na Morzu Czarnym spowodowały, że Sojusz zwiększył swoją obecność w regionie – w powietrzu, na lądzie i na morzu.

„Stale oceniamy, co jeszcze możemy zrobić – częściowo zwiększając naszą obecność, ale też częściowo zwiększając naszą zdolność do szybkiego rozmieszczenia sił, jeśli to konieczne”

– powiedział sekretarz generalny NATO.





Jagiellonia.org