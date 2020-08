,,Nie mają prawa nas zmusić'' - POsłowie KOnfederacji o założeniu maseczek na zaprzysiężenie prezydenta

Już pojutrze 6 sierpnia w Sejmie przed Zgromadzeniem Narodowym odbędzie się zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja Dudy na drugą kadencję. Kancelaria Sejmu podejmuje wszelkie działania zabezpieczające, zgodnie z zaleceniami GIS. A posłowie Konfederacji … oświadczają, że nie założą maseczek, bo ... nikt ich nie zmusi.

Poseł Konfederacji Jakub Kulesza w trakcie briefingu prasowego powiedział:

- Stosujemy się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia. Dziś czytałem na ich stronie internetowej informację, że maseczki zdrowym ludziom szkodzą. Jeżeli będę chory, to rozważę założenie maseczki. Szefowa Kancelarii Sejmu nie ma prawa zmusić posłów do wkładania maseczek

Na temat możliwości bezpłatnego przebadania się przez posłów na obecność koronawirusa stwierdził:

- Każdy poseł powinien płacić za badania dotyczące koronawirusa, tak jak każdy obywatel. To nie są drogie rzeczy. Nie zamierzam korzystać jako poseł z tej formy wsparcia finansowego. Jeżeli będę chciał się przebadać, to na wolnym rynku skorzystam i przebadam się

Niestety można czasem odnieść mylne wrażenie, że dzieci w sejmie bywają tylko 1 czerwca. Obecnie mamy tam także pewną odmianę piaskownicy połączoną z objazdowym cyrkiem, ale tym razem niektórzy posłowie nie wezmą ze sobą grabek i łopatek ani lwów i innych akcesoriów … na szczęście. Przynajmniej nic takiego do tej pory nie zapowiadali.

mp/twitter/konfederacja