Niedzielski: jest projekt ustawy w sprawie NOP-ów

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że rząd przyjął już projekt ustawy w sprawie utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych.

Ministerstwo zdrowia przygotowało w wymienionym wyżej zakresie projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

- Ten projekt został już przyjęty przez rząd i w tej chwili jest w parlamencie - poinformował Niedzielski w rozmowie na antenie Polsat News.

- Niezależnie od tego, kiedy ta ustawa będzie uchwalona, to wszystkie sytuacje związane z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi będą rekompensowane – niezależnie od tego, czy miały miejsce przed wejściem ustawy w życie, czy po wejściu - dodał. Wskazał, że w tym zakresie prawo będzie działać wstecz.

- Jeżeli hospitalizacja będzie trwała 10 dni i więcej, to – w zależności do długości pobytu w szpitalu z tytułu niepożądanego odczynu poszczepiennego – będzie odpowiednia kompensacja - mówił.

Świadczenie kompensacyjne przyznawał będzie Rzecznik Praw Pacjenta w formie decyzji administracyjnej. Świadczenie będzie mieć charakter zryczatłowanej kwoty, na której wysokość wpływ będzie mieć długość hospitalizacji.

W przypadku hospitalizacji liczącej od 14 do 30 dni, dolny limit świadczenia wyniesie 10 tys. złotych. W przypadku hospitalizacji trwających dłużej niż 120 dni limit ten zostanie zwiększony do 100 tys. złotych, co będzie jednocześnie maksymalną kwotą świadczenia kompensacyjnego.

W przypadku wstrząsu anafilaktycznego, wymagającego obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć lub hospitalizacji do 14 dni, świadczenie wyniesie 3 tys. zł.

Odnośnie częstotliwość występowania NOP-ów Niedzielski poinformował, że sa to "promile w odniesieniu do liczby szczepień".

Poinformował także na temat liczby hospitalizacji w związku z IV falą pandemii koronawirusa.

- W zeszłym roku, o tej porze, mieliśmy zajętych ponad 4100 łóżek. W tej chwili mamy ponad 2100 łóżek zajętych - powiedział Niedzielski.

jkg/polsat news