Niedzielski: Polska wychodzi z pandemii. Wiosną chcemy wrócić do normalności

„Mamy do czynienia z początkiem końca pandemii” – oświadczył podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedział też istotne zmiany, które już w najbliższych dniach nastąpią w kwestii covidowej izolacji i kwarantanny.

„Obserwując dotychczasowy przebieg epidemii covid-19, widzimy, że apogeum 5. fali jest za nami. To przesilenie potwierdza codzienny poziom zakażeń, liczba zleceń przez lekarzy POZ na testy w kierunku koronawirusa. Ta tendencja spadkowa jest stała” – przekonywał szef resortu zdrowia.

„W lutym powinniśmy obserwować znaczne spadki zakażeń. W marcu będziemy mogli podejmować decyzje dot. znoszenia części zasad bezpieczeństwa, żeby w czas wiosenny można było wejść w normalnym trybie funkcjonowania” – zapowiedział minister Niedzielski.

„Od 15 lutego będziemy stosowali 7-dniową izolację. Zmieniamy też zasady dot. kwarantanny. Kwarantanna dla współdomowników wyłącznie na czas izolacji zakażonego. Natomiast już od 11.02. zlikwidowana zostanie tzw. kwarantanna z kontaktu a kwarantanna przyjazdowa dla osób bez certyfikatu covidowego wynosić będzie 7 dni” – poinformował minister zdrowia.

„Przywrócimy ok. 5 tys. łóżek szpitalnych do systemu po to, by zwiększyć możliwości leczenia pacjentów w innych schorzeniach. To ważny krok w kierunku przywracania normalności” – zadeklarował Adam Niedzielski.

