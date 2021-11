Niemcy. Atak nożownika w pociągu. Są ranni

Dziś rano w pociągu jadącym z Ratyzbony do Norymbergii doszło do ataku nożownika. Co najmniej kilka osób zostało rannych.

Nie wiadomo czy napastników było więcej, ale póki co niemiecka policja poinformowała o zatrzymaniu jednej osoby. Motywy działania sprawcy zdarzenia nie są na razie znane.

Również nieznana jest jak dotąd dokładna liczba rannyc. Trasa między Norymbergą a Ratyzboną, na której doszło do tragicznego zdarzenia została tymczasowo wyłączona z ruchu.

ren/PAP