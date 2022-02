Niemiecka solidarność… z Putinem. Berlin blokuje wyrzucenie Rosji z systemu SWIFT

Kolejny raz okazuje się, że słowa niemieckiego rządu o solidarności z Europą i sprzeciwie wobec rosyjskiej agresji pozostają tylko słowami. Szef Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski informuje, że wspólnie z Włochami Berlin zablokował sankcje, które byłyby rzeczywistym zagrożeniem dla rosyjskiej gospodarki.

- „Niemcy i Włochy zablokowały wyrzucenie Rosji z systemu SWIFT. Znów znajdujemy się w sytuacji spowodowanej sprzeciwem Berlina wobec sankcjonowania Rosji. Rosyjska tarcza w Europie musi zostać raz na zawsze złamana. Jestem pewien, że tak będzie”

- napisał Sławomir Dębski na Twitterze.

Sources say: Germany and Italy blocked kicking Russia out of SWIFT. Again we are in time consuming situation caused by opposition of Berlin against sanctioning Russia. This Russia’s shield in Europe must be broken once and for good. I am sure it will be.