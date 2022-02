Nieoficjalnie: Prezes ZUS nową minister finansów?

Według informacji tygodnika „Wprost”, nową szefową resortu finansów może zostać obecna prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska. Dziennikarze donoszą, że stanowisko to zaproponował jej już premier Mateusz Morawiecki.

- „Czekamy na jej decyzję. Stawiamy na kobietę ministra”

- powiedział informator „Wprost” z otoczenia premiera.

Według informacji dziennikarzy nawet w przypadku odmowy, otoczenie premiera będzie chciało, aby resortem kierowała kobieta.

- „Chcemy, żeby było więcej kobiet na istotnych stanowiskach w naszym gabinecie. Jeśli Uścińska zgodzi się objąć tekę ministra, to może być początek zmian w tym kierunku. Jeśli nie, to i tak będziemy chcieli, by kobieta została ministrem finansów”

- mówi anonimowo doradca premiera.

kak/Wprost.pl