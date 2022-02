Niewiarygodne! Okolice Pszczyny. Oglądała transmisję z samobójstwa i uratowała mieszkańców całego budynku

Gdy mieszkanka powiatu pszczyńskiego natknęła się w internecie na filmik z próby samobójstwa, natychmiast powiadomiła Policję. Mundurowi wspólnie z funkcjonariuszami straży pożarnej w ostatniej chwili zapobiegli tragedii. Dzięki reakcji kobiety, desperat nie zdołał odebrać życia sobie i pozostałym mieszkańcom budynku.

31-letni mieszkaniec powiatu pszczyńskiego na początku ubiegłego tygodnia prowadził w internecie nietypową transmisję. Nietrzeźwy mężczyzna na oczach widzów próbował targnąć się na własne życie, a następnie odkręcił butlę z gazem w budynku wielorodzinnym. Na szczęście kobieta, która była widzem, wykazała się czujnością i o wszystkim szybko powiadomiła dyżurnego pszczyńskiej komendy, który skierował pod wskazany adres służby. Już po znalezieniu się na korytarzu interweniujący funkcjonariusze wyczuli charakterystyczny zapach gazu. Policjanci i strażacy błyskawicznie przystąpili do działania. Po siłowym wejściu do mieszkania oczom mundurowych ukazał się znany już z wcześniejszych interwencji 31-latek. Mężczyzna karetką pogotowia został przetransportowany do pszczyńskiego szpitala. Niewiele później policjanci zostali ponownie zaalarmowani o potrzebie interwencji wobec mężczyzny. Mieszkaniec powiatu pszczyńskiego podczas udzielania pomocy na oddziale szpitalnym stał się agresywny i wulgarny. Naruszył nietykalność cielesną pielęgniarki, a mundurowych kilkukrotnie znieważył i uderzył. 31-latkowi najpierw udzielono pomocy, a następnie zatrzymano. Usłyszał zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa na mieszkańców wspólnie zamieszkiwanego budynku, a także naruszenia nietykalności cielesnej pielęgniarki i policjantów. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

W opisywanym zdarzeniu bardzo istotną rolę odegrała zgłaszająca, która błyskawicznie powiadomiła Policję. To właśnie dzięki szybkiej informacji nie doszło do tragedii.





mp/policja.pl