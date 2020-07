,,Niezamienialnemu'' Putinowi ufa już tylko 23 proc. Rosjan, ale jego politykę popiera ...

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Analityczne Jurija Lewady, obecnemu prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi ufa już tylko 23 proc. społeczeństwa, a Rosjanie są już zwyczajnie zmęczeni jego rządami.

Co szczególnie interesujące – jak wynika w wypowiedzi dyrektora Centrum Lewady Lwa Gudkowa w radiu Echo Moskwy - zaufanie do Władimira Putina w ciągu dwóch lat spadło z 59 do 23 procent. Jak dalej wyjaśnił Gudkow Rosjanie sami wskazywali kilku polityków, których darzą zaufaniem.

Kiedy natomiast zadawano pytanie wprost zaufanie do Władimira Putina, to aż 60 proc. respondentów ją popierało.

W Rosji panuje przekonanie – jak zauważył socjolog – że Putin jest „niezamienialny” bez względu na rosnące niezadowolenie w społeczeństwie.

mp/iar