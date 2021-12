Nocne spotkania Michnika z Jaruzelskim. Tego nie wolno przegapić!

Ujawniamy nagranie z bulwersującego, nocnego spotkania, do którego doszło w rocznicę stanu wojennego w domu generała Wojciecha Jaruzelskiego. Nagrania unaoczniają olbrzymi stopień zażyłości między Jaruzelskim a redaktorem naczelnym „Gazety Wyborczej” Adamem Michnikiem. Wiedza o tej zażyłości powinna być udostępniona opinii publicznej, bowiem nie pozostaje bez wpływu na ocenę III RP oraz na ocenę publikacji „Gazety Wyborczej” kształtujących świadomość społeczną. Co podczas spotkania wyznał generałowi redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”? Jak Adam Michnik i propaganda „Gazety Wyborczej” przyczynili się do nierozliczenia generała Jaruzelskiego – człowieka, który ma na sumieniu m.in. ofiary Grudnia ‘70 i zbrodnie stanu wojennego? Szokujące kulisy początków III RP w „Magazynie śledczym Anity Gargas” w czwartek o 22:35 w TVP1.