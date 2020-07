Nowe PO - ,,Polnische Fraktion CDU'' czy ,,Nowa Solidarność''?

Platforma Obywatelska prawie z sukcesem w wyborach prezydenckich próbowała przejmować dorobek na przykład śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Rafał Trzaskowski został nawet określony przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jako „kameleon”.

Marek Jakubiak, były poseł i lider Federacji dla Rzeczypospolitej z kolei w wywiadzie dla portalu Fronda.pl powiedział:

- Prawda jest taka, że chyba najlepszego określenia Trzaskowskiego dokonał pan Sławomir Mentzen z Konfederacji, mówiąc, że Trzaskowski to jest pusty dzban i każdy może tam nalać swoją treść i swoją treść z niego wyciągnąć. To jest chyba najlepsze określenie Trzaskowskiego. Wszystko Wam wyśpiewa, cytując klasyka. To jest po prostu taki człowiek do wynajęcia.

Na temat możliwej nowej nazwy dla Platformy Obywatelskiej w mediach społecznościowych krążą już memy.

W rozmowie z portalem TVP Info poseł PiS Tomasz Rzymkowski powiedział:

- PO jest zasilana przez byłych postkomunistów. Towarzyszy Millera, Cimoszewicza, Belki, którzy startowali z jej list do Parlamentu Europejskiego. Towarzysz Joński, były rzecznik SLD dzisiaj działa w tej formacji. Jeśli PO sili się na „Nową Solidarność”, to jest to bardzo słabe. Społeczeństwo tego nie kupi. O wiele bardziej społeczeństwo kupiłoby, gdyby PO zmieniła nazwę na Polnische Fraktion CDU

Dodał także:

- Aby odnosić sukcesy Platforma musiałaby zacząć słuchać ludzi. To jest, jak widać, bardzo trudne i przerasta chyba ich możliwości, stąd pozostaje tylko hejt, pogarda, brak szacunku dla politycznych adwersarzy. „Nowa Solidarność” to, moim zdaniem, nadużycie. Powoływanie się na Solidarność, kiedy nie ma tej solidarności w ludziach, którzy chcą to tworzyć, mam na myśli Rafała Trzaskowskiego, Borysa Budkę, liderów PO, jest nadużyciem. Niejeden już sparzył się, powołując się na Solidarność.

Zapytał też retorycznie:

- Nowa Solidarność to ta, którą obserwowaliśmy pod Jastrzębską Spółką Węglową, kiedy strzelano z broni gładkolufowej do górników broniących swoich miejsc pracy?

mp/portal tvp info/fronda.pl