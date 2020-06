Nowe ustalenia ws. tragedii w Warszawie

25.06.20, 14:42 Fot. dawid skalec via Wikipedia, CC 4.0

Około godz. 12:30 w Warszawie na moście Grota – Roweckiego doszło do tragicznego wypadku. Autobus miejski linii 186 z nieznanych przyczyn uderzył w bariery ochronne. Część autobusu spadłą na Wisłostradę, a część zawisła na moście. Autobusem podróżowało 40 osób, jedna zginęła.

Jak informuje wojewoda mazowiecki, Konstanty Radziwiłł, 20 osób zostało rannych. Do szpitala trafiło 6 osób z ciężkimi obrażeniami, pozostałe są opatrywane na miejscu. Jedna osoba zginęła. Dodał, że kierowca pojazdu przeżył i jego stan jest stabilny. Wojewoda powiedział także: „straż pożarna również zabezpiecza sam autobus, bo to jest autobus napędzany gazem, więc istnieje jakieś potencjalne ryzyko. Zaraz będzie odpowiednia służba, która odsysa to paliwo, żeby można było bezpiecznie manewrować już tym wrakiem”.

Rzecznik stołecznego ratusza, Karolina Gałecka potwierdziła informacje wojewody oraz dodała, że prezydent miasta Rafał Trzaskowski przerwał urlop i jest w drodze do Warszawy.

O szczególną opiekę nad poszkodowanymi zaapelował prezydent Andrzej Duda. Poprosił ministra spraw wewnętrznych oraz ministra zdrowia o pomoc dla ofiar tragedii. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że wśród poszkodowanych jest dwoje dzieci.

