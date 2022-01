Nowy projekt PiS. Więcej polskiej muzyki w radiu

W towarzystwie muzyków poseł Marek Suski zaprezentował dziś projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który przewiduje zmianę proporcji muzyki polskiej i zagranicznej emitowanej w polskich mediach. W myśl propozycji w radiu mamy częściej słyszeć polskie utwory.

Poseł Marek Suski podkreślił, że propozycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom artystów, którzy nie mogą koncertować w takim zakresie jak przed pandemią.

Projekt przewiduje nałożenie na stacje radiowe obowiązku przeznaczenia 50 proc. czasu antenowego na utwory polskich artystów w godz. od 5:00 do 24:00. Dodatkowy czas antenowy mają też dostać debiutujący artyści.

- „Myślę, że to będzie też pomocą i zachętą, żeby nowe utwory, nowi wykonawcy czy nowe zespoły mogły wchodzić na rynek. Jest to rozwiązanie podobne, jak w niektórych innych krajach UE, podobne jak np. we Francji. W tych krajach mówi się, że ich kultura jest niezwykle cenna, ważna, u nas czasami słyszałem takie argumenty, gdzie tam naszej muzyce do francuskiej”

- mówił poseł Suski.

kak/PAP, wPolityce.pl 300polityka.pl