Nowy układ sił w Brukseli. Salvini odwiedzi Polskę

Na zaproszenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, na początku grudnia Polskę odwiedzi lider Ligi Północnej Matteo Salvini. To kolejna wizyta wpisująca się w próby stworzenia nowego układu sił w zdominowanej przez skrajną lewicę Brukseli.

O zaproszeniu Matteo Salviniego poinformowali wczoraj przedstawiciele Ligii cytowani przez Ansę. Lider Zjednoczonej Prawicy zaprosił włoskiego polityka do Warszawy w dniach 3-4 grudnia. Informując o zaproszeniu Liga podkreśla, że wizyta będzie okazją do rozmów na temat nowego układu sił w Brukseli, ale przede wszystkim do rozmów na temat obrony europejskich granic.

Prawo i Sprawiedliwość razem z włoską Ligą i węgierskim Fideszem rozważa możliwość utworzenia nowej grupy w Parlamencie Europejskim. Frakcja ta miałaby być przeciwwagą dla dominującej w nim Europejskiej Partii Ludowej.

kak/PAP