O 100 proc. wzrośnie dług Warszawy za Trzaskowskiego do 2023

Na łamach portalu zyciestolicy.pl możemy przeczytać, że Warszawa stopniowo się zadłuża. Tylko w tym roku wzrost zadłużenia stolicy Polski miał się zwiększyć o 857 mln złotych, ale według najnowszych danych przekroczy on z nawiązką 1 mld złotych.

Jak dalej informuje portal Trzaskowski planował zadłużyć Warszawę. Czytamy tam:

- Nie dajcie sobie wmówić, że wzrost zadłużenia Warszawy to efekt kryzysu wywołanego koronawirusem. Na koniec roku 2019, dług publiczny w Warszawie wyniósł 3,895 mld złotych. Plan na ten rok zakładał wzrost długu do 4,752 mld złotych. Przy czym jest to plan sprzed wybuchu światowej epidemii. Dochody miasta Warszawy załamały się w kwietniu, gdzie dochody miasta z tytułu podatku PIT spadły o setki milionów złotych.

Zgodnie z wieloletnim planem finansowym przyjętym i podpisanym przez Rafała Trzaskowskiego, do końca 2023 roku zadłużanie Warszawy ma wzrosnąć o 100% w odniesieniu do roku 2019.

Poniżej dokumenty, które to unaoczniają.



Okazuje się również, że od czasu objęcia rządów w Warszawie przez Rafała Trzaskowskiego, biuro marketingu stolicy Polski wydało około 4 miliony złotych na kontrakty z Gazetą Wyborczą i jej spółką AMS – 3 miliony złotych w ramach działania informacyjnego miasta za wykorzystanie nośników citylight, 800 tysięcy złotych na reklamy na wiatach przystankowych oraz 55 tysięcy złotych na współprace przy akcji „Super Miasta”.

Trzaskowski nie dba jak widać o finanse Warszawy, ale za to na nietrafione inwestycje, PR i kolesiów kasa zawsze się znajdzie. Nawet kosztem zadłużania stolicy Polski.

Ponadto Poczta Polska prowadzi sprawę o defraudację 50 mld złotych z czasów, kiedy Trzaskowski był odpowiedzialny w rządzie PO-PSL za ministerstwo cyfryzacji. Proces toczy sie już od 2017.

A może Trzaskowski chce najzwyczajniej uciec przed tym bigosem, który właśnie sobie sam naważył?

Jak widać standardy Platformy Obywatelskiej od lat się nie zmieniają. Pozostaje tylko pytanie: czy gdyby Trzaskowski został – co nie daj Panie Boże – prezydentem Polski, to w takim samym tempie chciałby zadłużać nasz kraj?

mp/zyciestolicy.pl/fronda.pl