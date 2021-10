O. Leon Knabit trafił do szpitala. Prosi o modlitwę

- +Pokój Wam, Nastąpił u mnie nagły przypływ słabości. Obecnie przebywam w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie – napisał w mediach społecznościowych O. Leon Knabit.

Duchowny z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu trafił do szpitala. Jak poinformował, czuje się dobrze i prosi o modlitwę. Wielu przyjaciół i wiernych składa O. Knabitowi życzenia powrotu do zdrowia i przyłącza się do modlitwy w tej intencji.

- +Pokój Wam, Nastąpił u mnie nagły przypływ słabości. Obecnie przebywam w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Samopoczucie dobre. Modlę się za wszystkich i proszę o modlitwę. Wasz brat Leon - napiszał Ojciec Leon Knabit na Twitterze.

+Pokój Wam,

Nastąpił u mnie nagły przypływ słabości. Obecnie przebywam w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Samopoczucie dobre.

Modlę się za wszystkich i proszę o modlitwę.

Wasz brat Leon — Leon Knabit OSB (@leon_knabit) October 29, 2021

