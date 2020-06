O. Tadeusz Ślipko – filozof, który sprzeciwił się ideologicznemu relatywizmowi

23.06.20, 18:47 Fot. Paweł Piotrowski, via: Wikipedia CC 4.0/ screenshot: YouTube (Telewizja Republika)

1 maja tego roku minęła piąta rocznica śmierci o. prof. Tadeusza Ślipki. Ten polski jezuita był wybitnym filozofem, specjalizującym się w zagadnieniach z dziedziny etyki. Na antenie Polskiego Radia postać i myśl duchownego przybliżył ks. Prof. Andrzej Kobyliński, współautor wydanej niedawno monografii: „Tadeusz Ślipko”.

Gościem Jana Pniewskiego w Polskim Radiu był ks. prof. Andrzej Kobyliński, który przedstawiał sylwetkę o. prof. Tadeusza Ślipki, wybitnego polskiego filozofa, twórcy oryginalnej koncepcji etyki chrześcijańskiej.

Ojciec Tadeusz Ślipko, jak zauważył prowadzący audycję , żył i działał w czasie dwóch wielkich totalitaryzmów.

-„Istotne jest zwrócenie uwagi na to, że każdy z tych dwóch zbrodniczych systemów proponował nową moralność i nowe systemy etyczne, aby usprawiedliwić zbrodnie na niespotykaną wcześniej w dziejach świata skalę. Ta nowa moralność w ramach komunizmu i nazizmu prowadziła do wykazania, że należy mordować miliony ludzi, aby stworzyć tysiącletnią Rzeszę Niemiecką, jak chcieli Niemcy, czy żeby zapanował komunizm na całej planecie, tak jak mówili rosyjscy czy europejscy komuniści” – podkreśla ks. prof. Kobyliński.

W opozycji do relatywizujących dobro i zło ideologii stanął o. Tadeusz Ślipko, prezentując system etyki obiektywnej i absolutnej, która daje niezmienne zasady ludzkiego działania.

-„Tadeusz Ślipko odwoływał się do takich kategorii poznawczych jak natura ludzka, prawo naturalne czy obiektywne rozumienie norm moralnych. To sprawiało, że w jego systemie etyki chrześcijańskiej mamy radykalną, stanowczą obronę absolutnego charakteru prawdy moralnej. Człowiek według Ślipki nie tworzy norm moralnych, ale je jedynie odczytuje, rozpoznaje i odkrywa” – mówił duchowny.

W centrum refleksji jezuity, jak wyjaśnia ks. prof. Kobyliński, znajduje się osoba ludzka. Źródłem szczęścia, w ramach jego koncepcji etyki, jest to wszystko, co czynimy. Jednocześnie, na dobrą ocenę moralną zasługuje to, co do tego szczęścia prowadzi.

Monografia zatytułowana „Tadeusz Ślipko” jest częścią serii wydawniczej pt. „Polska filozofia chrześcijańska w XX wieku”, w ramach której będzie docelowo opublikowanych 13 tomów, poświęconych 13. wybitnym polskim myślicielom ub. wieku.

Całości rozmowy z ks. prof. Andrzejem Kobylińskim na temat koncepcji etyki o. Ślipki możemy wysłuchać na portalu Polskiego Radia.

