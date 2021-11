Obajtek komentuje ,,tarczę antyinflacyjną’’. ,,Będziemy mieć tańsze paliwo’’

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jacek Sasin zaprezentowali na dzisiejszej konferencji prasowej nowe rozwiązania, za pomocą których rząd chce powstrzymać będącą skutkiem pandemii inflację. Wśród rozwiązań jest m.in. obniżenie danin na paliwo. Plany te skomentował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Szef rządu zapowiedział dziś obniżenie od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. wysokości akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczalnego przez UE i zwolnienie z podatku od detalicznej sprzedaży paliwa od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku. Kolejne rozwiązania dot. obniżenia stawki VAT na gaz ziemny i energię elektryczną.

- „Zaproponowane działania pozwolą na obniżenie cen paliw na rynku polskim, wzmacniając tym samym działania podejmowane przez grupę Orlen, przy utrzymaniu konkurencyjności oraz rynkowych warunków prowadzenia biznesu”

- ocenia prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Rząd wesprze też polskie rodziny dodatkiem osłonowym. Będzie to dopłata 400 zł w skali roku dla jednoosobowych gospodarstw domowych o dochodach do 2100 zł/m- dopłata 600 zł w skali roku (2-3 os.), 850 zł (4-5 os.) lub 1150 zł (6+ os.) dla gospodarstw domowych o dochodach do 1500 zł/os./m Dodatek będzie wypłacany w 2 ratach, w 2022 roku; uprawnionych do skorzystania z niego jest około 5,2 mln gospodarstw domowych.

0 zł akcyzy na energię elektryczną ⤵️#TarczaAntyinflacyjna pic.twitter.com/7C4Xzib6rh — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 25, 2021

kak/PAP, money.pl, wPolityce.pl, Twitter