Od dziś nowe obostrzenia w niektórych powiatach. Trwają kontrole

W kilkunastu powiatach w Polsce od dziś wejdą w życie nowe obostrzenia. Są to powiaty z największym wzrostem zachorowań. Do powiatów "czerwonych” i "żółtych” sprowadzono dodatkową pomoc służb sanitarnych. W wielu miejsach kraju trwają kontrole Sanepidu. Głównie dotyczy to zakładów pracy.

Wczoraj opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie w związku z stanem epidemii. Zakłada ono m.in. wyodrębnienie dwóch stref: czerwonej i żółtej. Na tych obszarach obowiązywać będą dodatkowe ograniczenia, oprócz tych które obowiązują w całym kraju. Mapę powiatów według kategorii obostrzeń umieściło na Twitterze Ministerstwo Zdrowia. Tam też można się zapoznać z całością obostrzeń.

W czerwonej strefie obowiązuję limit osób w wielu miejscach m. in. W kościołach. W świątyniach dopuszczalne będzie 50 proc. obłożenia budynku. W kinach obowiązuje limit 25 procent publiczności. W strefie żółtej ograniczenia wprowadza się m.in. na limit osób w rodzinnych wydarzeniach. Jest to 100 osób z wyłączeniem obsługi imprezy.

W rozporządzeniu jest mowa o tym, że w całym kraju z zakrywania nosa i ust można być zwolnionym z powodu całościowych różnego rodzaju zaburzeń jak np. rozwoju czy psychicznych oraz niepełnosprawności.

Jak poinformował rzecznik prasowy GIS Jan Bondar od dziś rozpoczną się kontrole w wielu miejscach kraju. Kontrole obejmą m.in. zakłady pracy, restauracje czy salony kosmetyczne. Bondar zaznaczył, że obecne przepisy pozwalają na kary nawet do 30 tysięcy złotych.

Rr, PAP, niezależna.pl