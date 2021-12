Od stycznia zapłacimy więcej za prąd i gaz. URE ogłosił taryfy

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił dziś oficjalne taryfy za energię. Podwyżki cen od nowego roku będą oznaczać dla przeciętnego gospodarstwa domowego wzrost rachunków za prąd o ok. 20 zł netto miesięcznie. Więcej zapłacimy też za gaz.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dla czterech tzw. sprzedawców z urzędu (PGE, Tauron, Enea i Energa) oraz pięciu największych spółek dystrybucyjnych.

Cena energii elektrycznej ogółem wzrośnie od stycznia o 37 proc. W mniejszym stopniu podwyżkę odczują jednak konsumenci indywidualni, dla których nowe taryfy oznaczają około 20 zł więcej miesięcznie.

Na podwyżkę cen prądu składają się dwa czynniki. Po pierwsze są to drożejące surowce, co powoduje wyższe koszty produkcji. Po drugie natomiast jest to wzrost kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

URE ogłosił też nową taryfę na sprzedaż gazu dla PGNiG Obrót Detaliczny i jego dystrybucję do Polskiej Spółki Gazownictwa. Ceny gazu dla gospodarstw domowych wzrosną o około 54 proc. Według komunikatu Urzędu, konsumenci używający gazu do ogrzewania domu zapłacą około 174 zł netto miesięcznie więcej.

kak/Business Insider, DoRzeczy.pl