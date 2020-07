ODLOT! ,,Pozaludzkie zwierzęta''. Czyli Spurek nie zwalnia tempa

Na profilu europosłanki Sylwii Spurek pojawił się kolejny absurdalny wpis. Niby wszystko się zgadza z logicznego albo filozoficznego punktu widzenia, ale … Otóż do dyskusji Spurek próbuje wprowadzić termin „pozaludzkie zwierzęta”. Czy to oznacza, że są też „ludzkie zwierzęta”? Czy to nie jest przypadkiem dalsze forsowanie elementów ideologii neomarksistowskiej?

Spurek postanowiła skomentować na Twitterze rozważania redaktora Piotra Rzymskiego, które ukazały się w „Polityce”.

Rzymski pisze:

- Eutanazja tysięcy zwierząt laboratoryjnych, masowa eksterminacja hodowanych na futra norek. Pandemia koronawirusa zbiera śmiertelne żniwo również wśród zwierząt

Spurek skomentowała to następująco:

- Nie tylko ludzie ponoszą konsekwencje pandemii. Okrutną cenę za pandemię zapłaciły także zwierzęta pozaludzkie. Zwierzęta wykorzystywane w laboratoriach zostały poddane eutanazji. To kolejny argument za tym, żeby skończyć z testami na zwierzętach

Oczywiście internauci nie przepuścili takiej okazji do wyrażenia opinii na temat wpisu Spurek.

Zwierzęta pozaludzkie??? 🤣🤣🤣🤣A pani europoseł jakim jest zwierzęciem?... Jej tylko pozwolić mówić 🤣🤣🤣🤣 — Slawomir Zawislak (@SlawekZawislak) July 27, 2020

Zwierzęta pozaludzkie??? 🤣🤣🤣🤣A pani europoseł jakim jest zwierzęciem?... Jej tylko pozwolić mówić 🤣🤣🤣🤣 — Slawomir Zawislak (@SlawekZawislak) July 27, 2020

A eutanazja ludzi jest ok dla pani? — Radosław K.🇵🇱 (@kuleta_radek) July 27, 2020

A eutanazja ludzi jest ok dla pani? — Radosław K.🇵🇱 (@kuleta_radek) July 27, 2020

A eutanazja ludzi jest ok dla pani? — Radosław K.🇵🇱 (@kuleta_radek) July 27, 2020

mp/polityka.pl/twitter