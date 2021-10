Odlot! ,,Rodacy, Patrioci, nie mamy wyboru’’. Wałęsa chce obalić rząd… zbierając podpisy

Na fali emocji związanych z wczorajszym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego przypomnieć o sobie postanowił Lech Wałęsa, publikując w mediach społecznościowych kuriozalny wpis. Były prezydent chce doprowadzić do przedterminowych wyborów parlamentarnych na podstawie… zebranych podpisów.

Nie mogło zabraknąć reakcji Lecha Wałęsy na wczorajsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który potwierdził wyższość Konstytucji nad prawem unijnym. Były prezydent wzywa do zbierania podpisów pod projektem wcześniejszych wyborów. Przekonuje, że jeśli uda się zebrać więcej podpisów niż Prawo i Sprawiedliwość uzyskało głosów w ostatnich wyborach, to inicjatorzy projektu będą mieli prawo do natychmiastowych wyborów parlamentarnych.

- „Zdrada interesów Polskim czy nieprawdopodobna głupota?. Rodacy Patrioci nie mamy wyboru. Mieszcząc się w demokracji”

- pisze były prezydent.

- „Przypominam moją propozycję. Należy uzbierać podpisy od suwerena za natychmiastowymi nowymi wyborami. Jeśli uzbieramy więcej podpisów od tych, które dały im prawo , nabywamy prawo do natychmiastowych nowych wyborów. Mając taką demokratyczną decyzję suwerena nabywamy prawo do zastosowania wszelki metod walki by to osiągnąć. Posłuchajcie mnie a uratujemy honor Polski”

- przekonuje.

kak/Facebook