ODLOT! Wyborcy Trzaskowskiego o polskich rolnikach: ,,Niech zdychają''

Do skrajnych absurdów po przegranych wyborach przez Rafała Trzaskowskiego i w sumie przez cały obóz antyPiS dochodzi już w głowach wyborców pokonanego przez Andrzeja Dudę rywala.

Bastionem Prawa i Sprawiedliwości od lat jest już Podkarpacie i tu Andrzej Duda uzyskał 71 proc. głosów. Co ciewkawe poparcie stale zwiększa się w kierunku północno zachodniej Polki i jest to rodzaj rewolucji społecznej w stylu meksykańskim.

Trzaskowski natomiast wygrał w ośrodkach wielkomiejskich.

Niemniej jeść trzeba, więc co poniektórz wyborcy Rafała Trzaskowskiego próbują „ukarać” polskich rolników i … kupować produkty zagraniczne.

Niektóre wpisy na Twitterze ocierają się o granice czystego absurdu.

Może się też tak zdarzyć, że owi amatorzy zagranicznych produktów żywieniowych równie szybko się z nimi przeproszą, podobnie jak celebryci rezygnują z emigracji...

Tak sobie myślę, jeżeli 81% rolników wybrało nam Dudę, to może my w sklepach zastanówmy się z jakiego kraju kupujemy produkty. Kiedyś kupowałam, bo polskie, od dziś nie będę, bo pisowskie.

Nigdy nie kupowałem „bo polskie”. Zwykle brałem to, co dobre i w rozsądnej cenie.

Teraz już wiem, co będę kupował. Pies ich [email protected]ł. Niech zdychają.

A teraz możecie mnie pozwać.