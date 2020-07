Ona zostaje wbrew innym celebrytom i raczej nie jest za PiS-em

Wśród modnych w świecie celebrytów głosów o opuszczeniu kraju po wygraniu wyborów prezydenckich przez Andrzeja Dudę, powoli i nieśmiało przebijają się głosy tych artystów, którzy jednak zostaną z własnej woli. Niekoniecznie dlatego, żeby dalej jątrzyć i obrażać Polaków.

Warto dodać, że na razie żaden celebryta Polski jeszcze nie opuścił, a te groźby tak naprawdę sprowadzają się do zwykłego obrażania innych Polaków, którzy mają inny światopogląd i poglądy polityczne.

Martyna Jakubowicz raczej nie wygląda na zwolenniczkę Prawa i Sprawiedliwości ani Zjednoczonej Prawicy. Znana i ceniona wokalistka, gitarzystka i kompozytorka pisze w komentarzu na Facebooku:

- Czytam ten wyjeżdża i tamten wyjeżdża. Ja póki co zostaję. Mam tu jeszcze taką drobną dłubaninkę do wykonania. Potem jak się zmęczę, to może jakieś miejsce nad oceanem. Takie, żeby za te 1000 zeta z emerytury można było sobie posiedzieć. I tyle

Kto następny powie lub zaśpiewa, że Polska jest piękna i też tu zostaje?

mp/facebook/fronda.pl