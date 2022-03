Orban: To nie nasza wojna, choć nasze serca są z tymi, którzy są atakowani

Węgierski premier Viktor Orban raz jeszcze podkreślił, że w przypadku jego zwycięstwa w niedzielnych wyborach Węgry nie zostaną wciągnięte w wojnę rosyjsko-ukraińską.

„Nasze stanowisko jest całkowicie jasne: to wojna ukraińsko-rosyjska. To nie jest nasza wojna. To wojna między dwoma narodami” – powiedział Orban, dodając jednak: „nasze serca, naturalnie, są z tymi, którzy są atakowani”.

Zdaniem Orbana w przypadku zwycięstwa opozycji w nadchodzących wyborach Węgry zostałyby wciągnięte w wojnę na Ukrainie. Premier Orban jest przekonany, że wysyłanie przez Węgry broni lub zaopatrzenia na Ukrainę doprowadziłoby do ataków na węgierskie transporty, być może również na terytorium tego kraju.

„Nikt nie może nas prosić, abyśmy wysłali naszych żołnierzy na wojnę, która nie ma z nami nic wspólnego” – skonkludował Viktor Orban.

ren/ abouthungary.hu