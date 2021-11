Ordo Iuris pisze do Fundacji Obamy ws. Staszewskiego: wpisuje się w propagandę białoruską i rosyjską, występuje przeciwko Polsce, UE i NATO - znieważa polskich żołnierzy ofiarnie służących Ojczyźnie

Ordo Iuris postanowiły wystosować list otwarty skierowany do Fundacji Baracka Obamy oraz Ambasady Stanów Zjednoczonych, w którym zwracają się z otwartą prośbą o cofnięcie programu stypendialnego dla znanego ze swojej antypolskiego działalności Barta Staszewskiego.

Na stronie internetowej „Stop agresji. Zatrzymajmy falę hejtu Bartosza Staszewskiego” można podpisać petycję wyrażającą sprzeciw wobec udziału Barta Staszewskiego w kursie Fundacji Obamy.

"Na stronie Fundacji Obamy można przeczytać: “Program stypendialny Fundacji Obamy poszukuje wschodzących liderów ze Stanów Zjednoczonych i z całego świata, którzy koncentrują się na kwestii o globalnym znaczeniu, mają doświadczenie i zaangażowanie w rozwój dobra publicznego oraz chcą przyspieszyć swój wpływ poprzez intensywny kurs” – możemy przeczytać na stronie fundacji byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Eksperci Ordo Iuris "zwracają się do Fundacji Baracka Obamy oraz Ambasady Stanów Zjednoczonych o podjęcie konkretnych kroków w stosunku do człowieka, który bezceremonialnie występuje przeciwko Polsce, Unii Europejskiej oraz NATO”. Ponadto znieważa on polskich żołnierzy ofiarnie służących swojej Ojczyźnie.

Petycję w tej sprawie można podpisać klikając TUTAJ

mp/stopagresjibarta.pl