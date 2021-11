Organizowali nielegalne przekraczanie polskiej granicy. Rosjanie i Ukrainiec z zarzutami

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował kolejny akt oskarżenia w sprawie działania międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej organizującej nielegalne przekraczanie granicy obywatelom z Bliskiego Wschodu. Oskarżeni to dwóch obywateli Federacji Rosyjskiej oraz obywatela Ukrainy. To już trzeci akt oskarżenia w tej sprawie. Łącznie aktami oskarżenia objęto 12 przestępstw popełnionych przez 5 oskarżonych.

Śledztwo było prowadzone ze Śląskim Odziałem Straży Granicznej.

Zakres zarzutów

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zarzucił oskarżonym udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 kk oraz organizowanie nielegalnego transportu za wynagrodzeniem osób pochodzących z krajów Bliskiego Wschodu do Republiki Federalnej Niemiec, w tym przez terytorium Rzeczypospolitej Polski kwalifikowane z art. 264 § 3 kk. Członkowie grupy działali na terenie wielu krajów w szczególności Grecji, Słowacji, Węgier, Austrii, Niemiec oraz krajów Bliskiego Wschodu.

Oskarżonym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymani organizatorzy procederu

Śledztwo jest prowadzone od sierpnia 2020 roku, a kolejne zatrzymania były przeprowadzane w kwietniu 2021 r. W toku postępowania udaremniono nielegalne przekroczenie granicy Polski i Republiki Federalnej Niemiec przez kilkudziesięciu nielegalnych migrantów pochodzących z krajów Bliskiego Wschodu, zatrzymanych podczas transportu przez terytorium Polski. Migranci to w przeważającej mierze mężczyźni w wieku 20-40 lat. Przeprowadzone czynności pozwoliły na zatrzymanie również kierowców przewożących migrantów jak i dwóch organizatorów procederu narodowości czeczeńskiej przebywających nielegalnie na terenie Polski. Trzeci współsprawca będący organizatorem procederu jest nadal poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Spośród kilkudziesięciu zatrzymanych dwóch podejrzanych podjęło decyzję o rozpoczęciu współpracy z organami postępowania, w wyniku czego podczas przesłuchań ujawnili szczegóły dotyczące działalności grupy oraz przestępstw popełnionych przez jej członków. Ustalenia w przedmiotowej sprawie poczyniono również dzięki współpracy międzynarodowej z organami Republiki Federalnej Niemiec, Austrii oraz Słowacji.

