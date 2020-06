Ostatni dzień kampanii. Prezydent Duda: Jadę przez Polskę, pracujemy twardo, a Państwa proszę o to, byście poszli do wyborów, by zwyciężyła Polska. Niech żyje Polska!

26.06.20, 12:44 Prezydent Andrzej Duda/FB/Andrzej Duda

- Jadę przez Polskę, pracujemy twardo, a Państwa proszę o to, byście poszli do wyborów, by zwyciężyła Polska. Niech żyje Polska! - powiedział prezydent Duda w ostatnim dniu kampanii wyborczej

Od dzisiaj od godz. 24.00 do zakończenia głosowania w niedzielę będzie obowiązywała cisza wyborcza. Warto więc na finiszu kampanii przypomnieć najciekawsze wypowiedzi ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy.

- Jestem gwarantem, że świadczenia będą utrzymane. Nie można dopuścić do rządów tych, którzy zwijali Polskę

- Przybyłem tutaj dzisiaj w ostatnim dniu, kiedy wolno prowadzić kampanię, po to, żeby prosić Państwa o to, by iść po wyborach. Dwa – prosić Państwa o wsparcie. Realizowałem swoją prezydencką misję wierząc głęboko w to, że to jest właściwa droga rozwoju Polski. To, w jaki sposób ta misja powinna być realizowana, było efektem moich spotkań z Państwem

- Ostatni dzień kampanii zakończymy późnym wieczorem w Starym Sączu wcześniej jadąc przez pół Polski. To chyba rzeczywiście znak firmowy mojej prezydentury, że spotykam się z Polakami w całym kraju, tam gdzie mieszkają

- Szanowni państwo, jeśli chcecie byśmy to rozstrzygnęli w pierwszej turze, idźcie proszę do wyborów. W poczuciu obywatelskiego obowiązku, by wygrała Polska!

- Cieszę się, że jest ze mną tutaj dzisiaj dobry duch mojej kampanii, pani premier Beata Szydło. Mówi, żeby nie krzyczeć „Beata, Beata”, ale tak naprawdę to była jej wielka odpowiedzialność za wprowadzenie tego programu

- 500 plus nie wystarczy, by polska rodzina żyła dostatnio. W tym programie chodziło o to, by polskie dzieci nie były głodne. (…) Dzisiaj trzeba uczynić wszystko, by rodzina żyła na europejskim poziomie, także materialnie. W Polsce musza rosnąć wynagrodzenia. To jest teraz wielkie zadanie.

Wierzbinek jest symbolem Polski, jakiej ja chcę. Przechowaliście państwo tradycję, czego symbolem jest pyszny chleb, który przed chwilą jedliśmy w piekarni, która istnieje tutaj od lat

- Jestem gwarantem, że świadczenia będą utrzymane. Między innymi dlatego chcę wygrać te wybory prezydenckie. 500 plus nie wystarczy do tego, by rodzina żyła na godnym poziomie, a ja chcę, żeby ludzie w Polsce żyli tak jak na zachodzie Europy

- W Polsce muszą jeszcze bardziej dynamicznie niż do tej pory rosnąć wynagrodzenia. To jest wielkie zadanie. (…) To musi być 2000 euro, bo to zaczyna być godziwe wynagrodzenie. (…) Po to, by opłacało się zostać u siebie, o to właśnie chodzi. To jest wielkie dążenie. (…) Żeby to zrobić, to po pierwsze nie można dopuścić do rządów tych, którzy zwijali Polskę

- Dla nich, dla tego pokolenia, które jest małe, żebyśmy mogli im zostawić Polskę, ż której nie tylko będą dumni, ale którą będą mogli rozwijać. O tym właśnie są te wybory i właśnie dlatego proszę Państwa o wsparcie

- Wiem, że z nami jest prawie 60 Kół Gospodyń Wiejskich. Bardzo Paniom dziękuję, że przekazują Panie z pokolenia na pokolenia tradycję. (…) Dziękuję również Ochotniczej Straży Pożarnej za budowanie społeczeństwa obywatelskiego

