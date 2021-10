Ostre starcie Morawieckiego z von der Leyen w PE o Nord Stream 2

„Ciekawy był wątek Putina. Kiedy mówi o tym przedstawiciel Niemiec, przedstawiciele partii EPP, którzy robią Nord Stream 2 razem z panem Putinem” – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas debaty o praworządności w Polsce w Parlamencie Europejskim.

Morawiecki podkreślił, że rosyjsko-niemiecki, skrajnie szkodliwy dla kilku krajów Unii Europejskiej projekt Nord Stream 2 to projekt „prowadzący do bardzo wysokiego podniesienia cen gazu”. „Ten Nord Stream 2” – kontynuował premier RP – „o którym były szef MSZ mówił, że to nowy pakt Ribbentrop-Mołotow i zarzuca się nam, że my w jakikolwiek sposób prowadzimy do oderwania Polski od UE to podkreślam, że jest to głęboka nieprawda”.

„Jeśli doszliśmy do Nord Stream 2, to pana argumenty się nie poprawiają” – odpowiedziała niemiecka przewodnicząca PE, Ursula von der Leyen. „Jest to jedynie unikanie debaty. Członkostwo w UE musi iść w parze z przestrzeganiem wspólnych zasad i demokracji. Proszę nie uciekać przed debatą. Nie możemy dopuścić do podkopywania filarów UE. To coś, co dotyczy nas wszystkich jako instytucji UE i państw członkowskich” – dodała niemiecka polityk, ani słowem nie odnosząc się do meritum problemu niemiecko-rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2, który właśnie w sposób wręcz spektakularny „podkopuje filary UE”.

ren/wpolityce.pl