Otoka-Frąckiewicz o polskim i niemieckim skrzydle Konfederacji

Statystyka głosowania zwolenników Konfederacji oraz zachowanie liderów tego ugrupowania były i nadal są ostro krytykowane oraz poddawane analizie. W najnowszym nagradniu dla kanału tygodniaka „DoRzeczy” na YuTube wypowiedział się na ten temat także Rafał Otoka-Frąckiewicz.

O przegranym kandydacie KO powiedział:

- Trzaskowski uciekł do bunkra. Ogłosił, że spotka się z prezydentem, jak będą znane ostateczne wyniki. Te są znane od kilku dni, a w tym czasie Trzaskowski nie miał czasu się spotkać. Są pomysły, że Trzaskowski zastąpi Borysa Budkę, który schował się w jeszcze głębszej części bunkra. Osobiście nie sądzę, bo Trzaskowski jest zwyczajnym leniem życiowym

Wspomiał też o Robercie Biedroniu:

- Za nami kampania prezydencka, która kompletnie rozorała polską scenę polityczną. Nic nie jest na swoim miejscu. Lewica jest w rozsypce. Robert Biedroń ma na głowie prokuratora, który dojrzał wreszcie, że przy jego kampanii były nieprawidłowości finansowe. Partia Razem jest w trakcie postępowania prokuratorskiego. Czarzasty został sam, a Lewica przestała istnieć

Szczególnie mocno podkreślił rozdwojnie w szeregach Konfederacji:

- W Konfederacji trwają spory ideowe. Okazało się, że połowa ludzi zagłosowała za Andrzejem Dudą, a druga połowa za Rafałem Trzaskowskim. Opcja propolska i proniemiecka starły się w jednym ugrupowaniu i mają ogromny problem. Co z tego wyniknie? Nie wiadomo

Dodał też:

- Doły pragną i żądają od góry, by dokończyć to, co zaczęło się w 2015 roku, gdy PSL próbował dogadać się z Jarosławem Kaczyńskim. Teraz to powraca, bo doły wiedzą, że bez wejścia w koalicję w powiatach długo nie pociągną. Góra, która żyje z subwencji wyborczych inaczej patrzy na sprawę. Ciekawe, kto wygra?

mp/dorzeczy.pl