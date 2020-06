Owsiak kocha i dzieli: ,,Panie Rafale dzięki’’

Specjalny list za pośrednictwem mediów społecznościowych wystosował Jerzy Owsiak do Rafała Trzaskowskiego. W swoim stylu podziękował kandydatowi KO za dotychczasową pracę: „Szanowny Panie Rafale! Dzięki za tyle prób złączenia nas wszystkich Polaków”.

Owsiak w dalszej części listu dodał: „Dziękuję, że był Pan z nami podczas tej srogiej i chaotycznej drogi do wyborów. Dzięki za furę uśmiechu i dobrych oraz kulturalnych słów. Ja momentami nie wyrabiam i w słowach nie przebieram, dlatego potrafię docenić to, co płynie do moich uszu z politycznej sceny”.

O przeciwnikach politycznych napisał natomiast: „Tak łatwo przecież nienawidzić i rozsiewać złość i upokorzenie”.

Podziękowaniom dla Trzaskowskiego nie było końca: „dziękuję że mogłem ja i miliony Polaków zobaczyć pańskich bliskich, z którymi Pan tak jak miliony Polaków, tworzy swoją codzienność dla mnie w normalny i bliski mojemu sercu sposób”.

Na koniec powtórnie pogratulował Trzaskowskiemu: „Każdy ma coś dobrego do zaoferowania i super, że z Pana ust też to usłyszałem, a poprzez głosy na Pana - usłyszałem to też z ust milionów Polaków! To super wynik Panie Rafale!”

ks/ Facebook, wPolityce