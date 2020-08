Papież Franciszek: handel ludźmi poniża godność osoby

„Plaga, która rani godność najsłabszych braci i sióstr”. Tak Papież Franciszek określił handel ludźmi w przesłaniu skierowanym do episkopatu Argentyny. Tamtejsi biskupi zorganizowali internetowe seminarium pt. „Razem przeciwko handlowi ludźmi”.

„Współczesna epoka – czytamy w orędziu papieskim – naznaczona jest niestety perspektywą utylitarną, czyli spojrzeniem na człowieka według kryteriów użyteczności i zysku. Taka wizja pozbawia jednostkę możliwości realizacji człowieczeństwa zgodnie z niepowtarzalnym i wyjątkowym charakterem każdej osoby ludzkiej”.

Ojciec Święty zachęca wszystkich do zaangażowania się w walkę z handlem ludźmi. „Wspieram wszelkie wysiłki dążące do pomocy ocalałym i budowania dróg prowadzących do wspólnego dobra i do pełnej realizacji życia każdego człowieka” – napisał Franciszek.

W wirtualnym seminarium uczestniczyło ponad 600 osób reprezentujących różne organizacje zwalczające handel ludźmi. Znaleźli się wśród nich: sędziowie, politycy, przedstawiciele organizacji pożytku publicznego i oczywiście ludzie Kościoła. Organizatorzy podkreślili, że czas pandemii sprzyja wykorzystywaniu i handlowi ludźmi, dlatego teraz należy zachować wzmożoną czujność i podnosić świadomość społeczną w tej kwestii.

Vaticannews.va/Łukasz Sośniak SJ – Watykan