Papież Franciszek: Jestem gotów udać się na Ukrainę

W czasie podróży z Malty do Rzymu papież Franciszek był pytany o możliwość pielgrzymki na Ukrainę, do czego zaprasza go prezydent Wołodymyr Zełenski. Ojciec święty zapewnił, że jest gotowy udać się do pogrążonego w wojnie kraju, jeśli „da się to zrobić”.

W czasie powrotu z Malty papież odpowiadał w samolocie na pytania dziennikarzy. Jorge Antelo Barcia nawiązał do słów Franciszka wypowiedzianych w drodze na Maltę. Papież zapewniał wówczas o swojej bliskości z narodem ukraińskim i nie wykluczył podróży na Ukrainę. Hiszpan poinformował też papież o dokonywanym przez Rosjan ludobójstwie i opowiedział o masakrze jakiej wojska rosyjskie dopuściły się na cywilach w Buczy.

- „Dziękuję za przekazanie mi dzisiaj tej wiadomości, której jeszcze nie znałem. Wojna jest zawsze okrucieństwem, czymś nieludzkim, co jest sprzeczne z duchem ludzkim, nie mówię, że chrześcijańskim, ludzkim. To jest duch Kaina, duch „kainistyczny”… Jestem gotów zrobić wszystko, co należałoby uczynić, a Stolica Apostolska, zwłaszcza strona dyplomatyczna, kardynał Parolin i abp Gallagher, robią wszystko, ale doprawdy wszystko, nie można publikować wszystkiego, co czynią, ze względu na ostrożność, na poufność, ale jesteśmy na granicy naszych możliwości. Wśród możliwości jest podróż”

- powiedział ojciec święty.

Zaznaczył, że możliwe są dwie podróże.

- „Są możliwe dwie podróże. O jedną z nich poprosił mnie prezydent Polski, aby wysłać kardynała Krajewskiego, żeby odwiedził Ukraińców, którzy zostali przyjęci w Polsce. Pojechał już dwa razy, przywiózł dwie karetki i został z nimi, ale zrobi to jeszcze raz, jest gotów to uczynić. Inna podróż, o którą mnie proszono, nie tylko jedna osoba, powiedziałem szczerze, że mam na myśli wyjazd tam, że jestem zawsze gotów, nie mówię nie, zawsze jestem gotów. Co się myśli o wizycie – pytanie zostało zadane w następujący sposób: słyszeliśmy, że Wasza Świątobliwość myśli o wyjeździe na Ukrainę, odpowiedziałem, że to jest na stole, jest to jako jedna z propozycji, ale nie wiem, czy da się to zrobić, czy będzie to stosowne i czy wyjdzie to na dobre, czy będzie to stosowne i czy należy to uczynić”

- wskazał.

Papież dodał też, że Stolica Apostolska pracuje nad zorganizowaniem spotkania z patriarchą Cyrylem.

kak/ekai.pl