Papież Franciszek: nie czyńmy żadnych kompromisów ze złem

„Znajdźmy czas na milczenie i modlitwę, aby zatrzymać się i przyjrzeć temu, co porusza nasze serca” – powiedział Papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek podjął obecny w dzisiejszej Ewangelii temat kuszenia Jezusa na pustyni. Diabeł proponuje mu wykorzystanie swojej pozycji do zaspokojenia potrzeby materialnej, powiększenia władzy oraz uzyskania od Boga cudownego znaku. Odpowiadając na pokusy Jezus odsłania przed nami swoją mesjańską tożsamość.

Ojciec Święty zauważył, że podobne pokusy zły duch stawia przed każdym człowiekiem. Zamykają one serce w niewoli zdobywania rzeczy, władzy i sławy. Pokusa jest trucizną namiętności, w której zakorzenia się zło.

Papież – prawdziwe szczęście polega na dzieleniu się

„Jezus zwycięsko przeciwstawia się powabom zła. Jak to czyni? Odpowiadając na pokusy Słowem Bożym, które mówi, by nie posługiwać się Bogiem, innymi osobami i rzeczami dla siebie samych, nie wykorzystywać swojej pozycji do zdobywania przywilejów – podkreślił Papież. – Prawdziwe szczęście i wolność nie polegają bowiem na posiadaniu, lecz na dzieleniu się; nie na wykorzystywaniu innych, lecz na ich miłowaniu; nie na obsesji władzy, lecz na radości służby.“

Franciszek wezwał do czujności, ponieważ pokusy często kryją się za pozornym dobrem. Przypomniał, że Jezus nigdy nie prowadził dialogu z diabłem. Wyrzucał go, jak w przypadku opętanych albo odpowiadał Słowem Bożym, nigdy swoim. Ojciec Święty zaznaczył, że nigdy nie należy wchodzić w dialog z diabłem. On jest sprytniejszy od nas. Posługuje się podstępem i przebiera się w szaty „anioła światłości” podsuwając również wzniosłe motywacje do działania.

Papież – nie wolno dialogować z pokusą

„Jeśli poddamy się jego pochlebstwom, w końcu usprawiedliwimy swój fałsz, maskując go dobrymi intencjami. Ile razy np. słyszeliśmy zdanie: «robiłem dziwne interesy, ale pomagałem biednym»; «wykorzystałem swoją pozycję polityka, rządzącego, kapłana, biskupa – ale osiągnąłem też dobre cele»; «uległem swoim instynktom, ale w końcu nikomu nie zaszkodziłem», to usprawiedliwienia. Bardzo proszę: nie czyńmy żadnych kompromisów ze złem! Żadnego dialogu z diabłem! – wzywał Papież. – Nie wolno nam dialogować z pokusą, nie wolno nam zapadać w ten sen sumienia, który każe nam mówić: «przecież to nic poważnego, wszyscy tak robią»! Spójrzmy na Jezusa, który nie dąży do kompromisów, nie wchodzi w układy ze złem. Diabłu przeciwstawia Słowo Boże, które jest mocniejsze od niego i w ten sposób zwycięża pokusy.“

Ojciec Święty zaznaczył, że okres Wielkiego Postu powinien być dla nas godziną pustyni, czasem wewnętrznego oczyszczenia, trwania na modlitwie ze Słowem Bożym, aby podjąć walkę o wolność ze zniewalającym nas złem.

Dzisiaj po południu Papież wraz z Kurią Rzymską rozpoczął rekolekcje wielkopostne, które potrwają do piątku, 11 marca.

mp/vatican news/Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan