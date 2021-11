Papież o kryzysie na granicy: Odczuwam ból

Po odmówieniu modlitwy południowej, Papież przypomniał, że wczoraj spotkał się z członkami stowarzyszeń i przedstawicielami migrantów, a także z grupą osób, które w duchu braterstwa towarzyszą im w wędrówce. Zauważył, że aktualnie wszyscy oni znajdują się z wielką flagą na Placu św. Piotra.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że bardzo wielu migrantów w obecnych czasach jest narażonych na poważne niebezpieczeństwa i traci życie na naszych granicach.

Papież zapewnia migrantów o bliskości

„Czuję ból z powodu wiadomości na temat sytuacji, w jakiej znalazło się tak wielu z nich: myślę o tych, którzy zginęli w Kanale La Manche; o tych na granicy z Białorusią, z których wielu to dzieci; o tych, którzy toną w Morzu Śródziemnym – podkreślił Papież. – Tyle bólu na myśl o nich. O tych, którzy są repatriowani do Afryki Północnej, chwytani przez handlarzy, którzy zamieniają ich w niewolników: sprzedają kobiety, torturują mężczyzn... O tych, którzy, również w tym tygodniu, próbowali przepłynąć Morze Śródziemne w poszukiwaniu ziemi dobrobytu, a zamiast tego znaleźli tam grób; i o wielu innych. Migrantów, którzy znaleźli się w tych kryzysowych sytuacjach, zapewniam o mojej modlitwie, a także o moim sercu. Pamiętajcie, że jestem blisko was, poprzez modlitwę i działanie.“

Następnie Franciszek podziękował wszystkim instytucjom zarówno Kościoła katolickiego, jak i innym, zwłaszcza krajowym agencjom Caritas i wszystkim tym, którzy angażują się w niesienie ulgi w cierpieniu. Ponowił swój serdeczny apel do tych, którzy mogą przyczynić się do rozwiązania tych problemów, zwłaszcza do władz cywilnych i wojskowych, aby zrozumienie i dialog w końcu wzięły górę nad wszelkiego rodzaju instrumentalizacją i skierowały ich wolę i wysiłki do rozwiązań, które szanują człowieczeństwo tych ludzi.



Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan/vaticannews.va