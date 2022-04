Papież odpowiada na oskarżenia. Nazywa dziennikarzy… koprofilami

Postawa Stolicy Apostolskiej wobec wojny na Ukrainie wywołuje wiele kontrowersji. W argentyńskich mediach wprost oskarżono papieża o popieranie Władimira Putina. Do oskarżeń tych Ojciec Święty odniósł się w liście wysłanym do argentyńskiego dziennikarza przekonując, że są to oszczerstwa.

Gustavo Sylvestre opowiedział na antenie C5N o liście do papieża, w którym przekazał mu wyrazy solidarności w związku z medialnymi publikacjami, których autorzy oskarżają go o popieranie prezydenta Rosji. W odpowiedzi papież wskazał na grzechy dziennikarzy.

- „Zawsze w tych informacjach znajdują się pewne grzechy, w jakie popadają dziennikarze: dezinformacja, oszczerstwo, zniesławienie, koprofilia [czerpanie przyjemności z kontaktu z odchodami – KAI]. Powiedziano mi, że niektórym autorom artykułów się za to płaci. Smutne! Tak szlachetne powołanie jak przekaz informacji w ten sposób splamione”

- napisał Ojciec Święty.

kak/KAI