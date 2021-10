Papież otworzył Synod o synodalności. ,,Szansa na duszpasterskie nawrócenie’’

„Przeżyjmy zatem tę sposobność spotkania, słuchania i refleksji jako czas łaski, który w radości Ewangelii pozwoli nam wykorzystać co najmniej trzy szanse. Pierwszą z nich jest dążenie, nie sporadycznie, lecz strukturalnie, do Kościoła synodalnego: miejsca otwartego, gdzie wszyscy czują się jak w domu. Synod daje nam zatem szansę stania się Kościołem słuchania: słuchania Ducha na adoracji i w modlitwie – jakże brakuje nam dzisiaj modlitwy adoracji, wielu nie tylko zagubiło zwyczaj, ale samo pojęcie, co znaczy adorować. Chodzi o słuchanie naszych braci i sióstr mówiących o nadziejach i kryzysach wiary w różnych częściach świata – podkreślił Papież. – Wreszcie, mamy szansę stać się Kościołem bliskości – powracamy ciągle do stylu Boga, stylem Boga jest bliskość, współczucie i czułość, Bóg zawsze działał w ten sposób; jeśli nie dojdziemy będziemy Kościołem bliskości, z postawami współczucia i czułości, nie będziemy Kościołem Pana. Dążymy do takiego Kościoła nie tylko słowami, ale i obecnością, poprzez którą nawiązuje się ściślejsze więzi przyjaźni ze społeczeństwem i światem: mamy być Kościołem, który nie odgradza się od życia, ale bierze na siebie kruchość i ubóstwo naszych czasów, lecząc rany i uzdrawiając zranione serca balsamem Boga.“

Ojciec Święty wyraził pragnienie, aby Synod był czasem pełnym Ducha Świętego. Potrzebujemy nowego tchnienia Boga, który uwalnia od wszelkiego zamknięcia, ożywia to, co martwe, wyzwala z kajdan i rozsiewa radość. Aby Kościół stawał się „inny”, otwarty na nowość, którą chce zaproponować mu Bóg, trzeba z większą mocą i częściej przyzywać Ducha Świętego oraz słuchać go, idąc razem ze zrozumieniem i odwagą. Na zakończenie swojego przemówienia Papież wypowiedział słowa modlitwy.