,,Patostreaming’’. Wystąpienie Trzaskowskiego ,,w Kongresie’’ hitem mediów społecznościowych

Rafał Trzaskowski, razem z włodarzami Budapesztu, Pragi i Bratysławy wziął wczoraj zdalnie udział w posiedzeniu Podkomisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów ds. Europy, Energetyki, Środowiska oraz Cybernetyki Kongresu USA. Ilość powstałych memów i komentarzy pozwala twierdzić, że jego wystąpienie cieszyło się w Polsce ogromnym zainteresowaniem.

Wczorajsze wystąpienie prezydenta Warszawy nie zaskoczyło. Trzaskowski przekonywał, że rząd PiS chce wprowadzić w Polsce autorytaryzm, a opozycyjnym partiom Polska zawdzięcza to, że wciąż jest demokracją. Stwierdził, że „rząd PiS próbuje napisać własną historię i wymazać Lecha Wałęsę z książek historycznych”. Zaznaczył, że o przywódcy „Solidarności” polskie dzieci uczą się wyłącznie dzięki odwadze nauczycieli.

W Polsce jednak Rafał Trzaskowski może odznaczyć „sukces”. Z całą pewnością jego wystąpienie nie przeszło bez echa.

Tak to widzę 🤷🏻‍♂️ Ciekawe czy @trzaskowski_ udało się coś sprzedać… pic.twitter.com/X392Uxp1B6

Byłem kilka razy w Kongresie, wyglądało to inaczej niż na zdjęciu 😉 https://t.co/MMKVUdF0du pic.twitter.com/j6ovdOLBrZ

Samochody w Waszyngtonie utworzyły polską flagę 🥺 Wszystko w ramach podziękowania za zbliżające się wystąpienie Rafała Trzaskowskiego ❤️ Co za piękny gest dla Polski 🥺 Chwała Ci Rafale! https://t.co/v7quEs3K9e pic.twitter.com/hhSpUn5dqp

Czy ktoś mógłbym mi podać jakieś linki do komentarzy mediów amerykańskich po dzisiejszym zdalnym wystąpieniu @trzaskowski_ na podkomisji Kongresu. Szukam i szukam nie chce mi się wierzyć by żadne medium w USA tego nie zauważyło. Jajcowałem

Rafał Trzaskowski będzie wysłuchany na łączu online przez parę osób z jednej z wielu podkomisji (tak, nawet nie całej komisji) Senatu USA, ale robi wokół tego zamieszanie, jakby cały świat miał go słuchać. Uroczy pokaz mentalności neokolonialnej i przaśnej zaściankowości.

Trzaskowski 2 grudnia be like: pic.twitter.com/k8TbtrqLtS

Ale jak to, Joe mnie nie oglądał ?🥺 pic.twitter.com/raCcG544w8

Mówili że po wystąpieniu Trzaskowskiego pisiory pękną z zazdrości i opadną im kopary. Pękła to mi ze śmiechu gumka w gatkach i opadły mi do kolan. On mielił ozorem i strugał miny jak przegrany komik, który próbuje ratować swoją wątpliwą karierę w tandetnej knajpce na rogu ulicy.