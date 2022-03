Patryk Jaki: Mamy do czynienia z wymierzonym w Polskę niemiecko-rosyjskim „Rapallo 2”

Europarlamentarzysta Solidarnej Polski Patryk Jaki uważa, że sprawujące nieformalne przywództwo w Unii Europejskiej Niemcy wraz z putinowską Rosją prowadziły od lat akcję celowego osłabiania pozycji Polski.

Patryk Jaki współpracę niemiecko-rosyjską nazwał projektem Rapallo 2, nawiązując do słynnego traktatu zawartego przed stu laty we Włoszech pomiędzy niemiecką Rzeszą a sowiecką Rosją.

„Rządzący Unią Niemcy i lewica konsekwentnie budowały wizerunek „kłopotliwej Polski” i „przydatnej Rosji” – powiedział europoseł Solidarnej Polski na swym kanale na YouTube.

Były wiceminister sprawiedliwości zwraca uwagę na fakt, że gdy Polsce blokowano fundusze a na forum unijnym urządzano kolejne debaty na temat rzekomych braków praworządności w naszym kraju, do Rosji w tym samym czasie płynęły dziesiątki milionów euro. „Wspólnie budowano gazociągi, uzależniano się od Putina, wprowadzając go na salony. To Niemcy, wykorzystując Unię, zbudowały wojsko Putinowi, osłabiając Polskę i całą wschodnią flankę NATO” – diagnozuje Jaki.

Eurodeputowany Solidarnej Polski przypomniał, że nawet była ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher stwierdziła niedawno, że ataki na Polskę w związku z „praworządnością” nierzadko były „wynikiem rosyjskiej dezinformacji”. „A przecież jako ambasador miała dostęp do najważniejszych dokumentów - mówi, że cała akcja „praworządność” to była rosyjska robota” – powiedział Jaki i dodał: „Tak się dziwnie składa, że poza Moskwą, w tę akcję najbardziej zaangażowany był… Berlin. I jego spółki córki w innych państwach, takie jak Platforma Obywatelska”.

„Stawiam więc pytanie, które wielu boi się zadać: czy Niemcy ręka w rękę z Rosją nie prowadziły akcji „praworządność”, osłabiając Polskę za pomocą pożytecznych idiotów w naszym kraju i podległych im mediów?” – kontynuował Patryk Jaki.

Zdaniem posła do Parlamentu Europejskiego polską odpowiedzią na niemiecko-rosyjskie „Rapallo 2” powinna być reaktywacja projektu na wzór Unii Lubelskiej, z udziałem Ukrainy, a w przyszłości być może również Białorusi, ale także Wielkiej Brytanii oraz posiadający gwarancje Stanów Zjednoczonych.

ren/YouTube