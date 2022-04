Paweł Szrot: Putin jest zdolny do wszystkiego. Również do zabicia polskiego prezydenta

„Jeśli ktoś twierdzi, że jest niemożliwe, by Putin zabił polskiego prezydenta i elitę polskiego narodu, nazwać to naiwnością to za mało” – stwierdził szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot goszcząc w programie „Woronicza 17” na antenie TVP Info.

Minister Szrot mówił o zbrodniczych działaniach, za które odpowiada Władimir Putin. Przypomniał o Czeczeni w 2000 roku, Gruzji w 2008 roku, Smoleńsku w 2014 roku, Donbase i Krymie w 2014 roku. Inwazja na Ukrainę jest „kolejnym potwierdzeniem, że Putin jest zdolny do wszystkiego, w imię patologicznych celów”.

- „Jeśli ktoś twierdzi, że jest niemożliwe, by Putin zabił polskiego prezydenta i elitę polskiego narodu, nazwać to naiwnością to za mało”

- stwierdził polityk.

- „Świat powinien inaczej patrzeć na inne zbrodnie, których dokonała Rosja sowiecka. To też czas, by przypomnieć o ofiarach Katynia, które 12 lat temu chciał uczcić prezydent Kaczyński”

- podkreślił.

Anna Maria Żukowska z Lewicy mówiła natomiast o konieczności przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa ws. katastrofy smoleńskiej.

- „Jeśli to da możliwość odzyskania wraku (…) to jest to rozwiązanie, które poprzemy. (…) Nie wiem czy ślady jeszcze zostały zachowane, ale powinna je zbadać niezależna komisja. Moim zdaniem, w tej chwili nie ma wystarczających dowodów, by udowodnić, że to nie była katastrofa. (…) Zginęła elita kraju, chcąc potwierdzić jak ważna jest pamięć o Katyniu”

- stwierdziła.

kak/TVP Info