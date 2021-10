PE dołączy do totalnej opozycji? Biedroń zapowiada rezolucję ws. migrantów

Parlament Europejski ponownie chce przystąpić do „grillowania” Polski, tym razem pod pretekstem kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. Goszcząc na antenie TVN24 europoseł Robert Biedroń zapowiedział, że w PE odbędzie się debata na ten temat połączona z „mocną rezolucją”.

Najwyraźniej totalna opozycja nie zamierza zrezygnować z wykorzystywania kryzysu na polsko-białoruskiej granicy do zbicia własnego kapitału politycznego. Co więcej, w swoje działania chce też wciągnąć Parlament Europejski, co zapowiedział na antenie TVN24 Robert Biedroń.

- „Będzie debata połączona z rezolucją, aby wyjaśnić polskiemu rządowi, jakie jest stanowisko instytucji unijnych”

- powiedział gość Konrada Piaseckiego.

- „Rezolucja wzywa polskie władze do dopuszczenia organizacji pozarządowych, mediów, dopuszczenia Frontexu i współpracy z Frontexem i pełnej transparentności jeśli chodzi o to, co dzieje się na granicy”

- dodał.

Stwierdził, że będzie to „mocna rezolucja”.

kak/TVN24