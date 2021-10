Piękna inicjatywa księży z Krakowa – stała adoracja Najświętszego Sakramentu

16 października w kościele św. Wojciecha na Rynku kapłani rozpoczną codzienną adorację Najświętszego Sakramentu w ramach inicjatywy „Ja jestem”.

W odpowiedzi na przeżywane rocznice i wielkie wydarzenia w Kościele, kryzysy dotykające wspólnotę oraz trudy spowodowane przez pandemię, krakowscy kapłani pragną trwać na modlitwie przy Panu Jezusie. Tworzący “Wspólnotę Księży Adorujących” podejmą codzienną adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy w godzinach 7:00-21:37. Zapraszają do niej również osoby świeckie.

„Mając to wszystko na uwadze pragniemy – jako pokolenie księży, spadkobierców wielkiego dziedzictwa duchowego św. Jana Pawła II, bł. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz ks. Franciszka Blachnickiego – na nowo, z nowym zapałem podjąć trud kapłańskiego życia poprzez większą skromność, życzliwość wobec ludzi, a przede wszystkim modlitwę. Jesteśmy świadomi, że wszystko zaczyna się od żywego i głębokiego kontaktu z naszym Mistrzem Jezusem Chrystusem, który patrzy na nas i bardzo na nas liczy. Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Mk 14,37 – pyta każdego z nas.

Dlatego – jako księża, uczniowie Pana – pragniemy trwać przy Nim „twarzą w twarz”, w ciszy, wsłuchując się w Jego głos. Będziemy prosić Go, jak starotestamentalny Jakub, który wołał: Nie puszczę Cię, dopóki mi nie pobłogosławisz! Rdz 32,27 – abyśmy dzięki Jego pomocy nigdy Go nie zawiedli, stawali się prawdziwymi sługami na wzór Chrystusa. W samym sercu naszej diecezji, miasta Krakowa, na Rynku Głównym, w kościele św. Wojciecha podejmujemy codzienną adorację księży od 7:00 do 21:37.

Zwracamy się do wszystkich księży z Krakowa i okolic o jedną godzinę w tygodniu dla Pana – przybądźcie na ten czas do kościoła św. Wojciecha, by modlić się i trwać przed Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Nie możemy zawieść Chrystusa! Przejdziemy przez ten trudny czas, jeśli Mu zaufamy i nie opuścimy Go.” – zapraszają kapłani.

Podczas Światowych Dni Młodzieży kościół św. Wojciecha działał jako Szpital Domowy, w którym modlono się godzinami przed Najświętszym Sakramentem. Obecnie adoracja trwa tam półtorej godziny, a od połowy października będzie trwała od rana do wieczora, z przerwą na Eucharystię o godz. 15:15. – My, księża XXI wieku, chcemy na nowo zanurzyć się w tym, co najważniejsze – w modlitwie i czuwaniu z Jezusem – zaznaczają.

Akcja rozpocznie się 16 października Mszą św. o godz. 7:00. Księża, którzy pragną włączyć się w tę modlitwę, proszeni są o wysłanie zgłoszenia do 9 października na adres [email protected]

mp/diecezja.pl