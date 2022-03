Pierzga pszczela i jej niesamowity wpływ na zdrowie

Pierzga pszczela jest wytwarzana z pyłku kwiatowego. Już podczas zbierania pyłek zostaje zwilżony śliną pszczelą i przeniesiony do ula. Tam w plasterkach przechodzi fermentację mlekową. Ta fermentacja ma wpływ właśnie na to, że jest on wartościowszym produktem niż pyłek. Spożywają go głównie pszczoła matka i młode. Zaobserwowano, że pszczoły które spożywają pierzgę żyją dłużej niż te spożywające pyłek.

Pierzga przewyższa pyłek pod względem składu i przyswajalności.

Zawiera witaminy i minerały:

wit C

wszystkie z grupy B

wit A

wit PP

wit K

wit E

wit D

wit H

magnez

żelazo

miedź

cynk

potas

fosfor

nikiel

selen

kobalt

Ponadto pierzga zawiera 25 aminokwasów, w tym egzogennych, czyli tych których organizm sam nie wytworzy i muszą być dostarczone z pożywieniem, m.in. metionina, lizyna, treonina, histydyna, leucyna, izoleucyna, walina czy tryptofan.

Pierzga zawiera kwas rybonukleinowy oraz chlorogenowy.

Zawiera kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone oraz związki biologiczne czynne w tym polifenole. Zawiera flawonoidy, leukotrieny, katechiny i kwasy fenolowe.

To jeszcze nie koniec, w pierzdze występują również enzymy: inwertaza, katalaza, pepsyna, trypsyna, lipaza i laktaza.

Pierzga ze względu na swój bogaty skład i właściwości nazywana jest „pokarmem bogów”. Jeśli mowa o właściwościach to produkt ten hamuje rozwój nowotworów, wspomaga wchłanianie tlenu przez tkanki, wspomaga leczenie przewlekłego zapalenia wątroby, przewlekłego zapalenia migdałków, jest pomocna w schorzeniach kardiologicznych czy niedokrwistości. Pierzga ma również super moc wymiatania z organizmu wolnych rodników.

Wzmacnia odporność organizmu, wzmacnia system nerwowy przez co jest zbawienna w stanach depresji, wspomaga pamięć i koncentrację, reguluje funkcjonowanie układu pokarmowego, reguluje poziom cholesterolu, ma działanie antymiażdżycowe, skutecznie oczyszcza wątrobę i działa na nią ochronnie, no i do tego działa odmładzająco, poprawia jędrność skóry i ją nawilża.

Pierzgę tak samo jak i pyłek najlepiej namoczyć w wodzie na noc a rano wypić, rozpuszczona wzmacnia swoje działanie. Jeśli chodzi o ilość to dziennie wystarczająca jest 1 stołowa łyżka pierzgi.

Jest to produkt w 100% bezpieczny i nie można go przedawkować.

mp/szlachetnezdrowienet.pl