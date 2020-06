PILNE! PKW: Frekwencja na godzinę 17:00 - niemal 50 proc.!

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała właśnie o frekwencji wyborczej w trwających wciąż wyborach prezydenckich. Do godziny 17:00 wyniosła ona 47,89 proc.

Szef PKW Sylwester Marciniak zaznacza, że frekwencja jest znacznie wyższa niż przed pięcioma laty, kiedy to do godziny 17:00 zagłosowało nieco ponad 34 proc. uprawnionych.

„Wydano karty do głosowania 14 166 725 osobom uprawnionym do głosowania, co stanowi 47,89 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach”

- mówi Marciniak.

dam/PAP,Fronda.pl