Pilne! Premier Morawiecki na Ukrainie: Jesteśmy gotowi do udzielenia natychmiastowej pomocy wojskowej

„Jesteśmy w gotowości do udzielenia natychmiastowej pomocy w zakresie sprzętu wojskowego do obrony Ukrainy przed potencjalną agresją ze strony Rosji” – oświadczył w Kijowie przebywający z wizytą na Ukrainie polski premier Mateusz Morawiecki.

„Jesteśmy również gotowi w ramach wsparcia przekazać Ukrainie kilkadziesiąt tys. szt. pocisków i amunicji artyleryjskiej, zestawy pocisków przeciwlotniczych grom, lekkie moździerze, drony rozpoznawcze i innego rodzaju broń o charakterze obronnym” – dodał szef polskiego rządu.

„Polska jest gotowa do udzielenia wsparcia zarówno w tematach gazowych, jak również związanych z obronnością i ze wsparciem stabilności gospodarczej Ukrainy oraz podkreślamy gotowość do przekazania pomocy humanitarnej, co już czynimy” – zadeklarował Prezes Rady Ministrów.

„Stoimy dzisiaj ramię w ramię z państwem ukraińskim, żeby pomóc, żeby wesprzeć w obronie tego zagrożonego bezpieczeństwa - zagrożonego ze strony rosyjskiego sąsiada” – skonstatował Mateusz Morawiecki.

„Zabiegamy o pomoc w państwach UE, w całej UE, w państwach NATO, ale też i my jako Polska jesteśmy gotowi do udzielenia wsparcia” – powiedział polski premier.

ren/twitter